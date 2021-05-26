Осужденный в России за нападение на полицейских студент из США заболел COVID-19 в СИЗО

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Осужденный в России по делу о нападении на полицейских студент из США Тревор Рид заболел COVID-19 в СИЗО номер 5 ("Водник"). Об этом сообщила ТАСС член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева.

"Близкие Рида сообщили мне, что он заболел коронавирусом", - сказала Меркачева.

Информации, насколько тяжело проходит болезнь у американского студента, у нее нет.

Головинский суд Москвы признал Рида виновным по ч. 2 ст. 318 УК РФ ("Применение к представителю власти насилия, опасного для жизни или здоровья), назначил ему девять лет колонии и взыскал 300 тыс. рублей в пользу двух потерпевших. По версии следствия, в августе 2019 года Рид напал на полицейских, которые приехали после жалобы жильцов дома на Ленинградском шоссе в Москве на нетрезвого мужчину, устроившего ссору с несколькими женщинами. Когда иностранца в машине доставляли в отдел полиции, он напал на водителя и его напарника. Рид обжаловал приговор.