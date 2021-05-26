В ОП заявили, что Владикавказу нужно участие в программе развития общественного транспорта

ВЛАДИКАВКАЗ, 26 мая. /ТАСС/. Владикавказу необходимо обновить парк общественного транспорта, в том числе трамваев, для этого город должен войти в программу развития городского общественного транспорта, субсидируемую из федерального бюджета, такое мнение выразил на форуме "Сообщество" председатель комиссии Общественной палаты РФ по территориальному развитию и местному самоуправлению Андрей Максимов по итогам инспекции транспортных узлов Владикавказа.

"Мы проводили инспекцию основных транспортных узлов Владикавказа, ездили на общественном транспорте. Самый важный вывод - городу необходимо участие в программе развития городского общественного транспорта, субсидируемой из федерального бюджета. Это позволит, в частности, обновить подвижный состав трамваев, они в основном 1980 года выпуска. Они безнадежно устарели, и только такая программа можем решить ситуацию", - сказал Максимов.

Он также отметил, что в городе на общественных обстановках нет навигации движения транспорта, это усложняет ориентацию в поездках по городу как местных жителей, так и гостей республики.

Владикавказ входит в десятку городов России, где впервые появился трамвай. 1 августа 1904 года на линию вышли 12 моторных закрытых и открытых вагонов.