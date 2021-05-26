Путин утвердил крупные штрафы за нарушения при защите критической IT-инфраструктуры

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон о введении административных штрафов до 500 тыс. рублей за нарушение требований по обеспечению безопасности критической информационной инфраструктуры РФ, а также за несвоевременное предоставление сведений органам, отвечающим за ликвидацию компьютерных атак. Документ опубликован в среду на официальном портале правовой информации.

В Кодекс РФ об административных правонарушениях вносятся изменения, согласно которым нарушение требований к созданию систем безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры, обеспечению их работы и безопасности в рамках действующих законов и регламентов повлечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от 10 тыс. до 50 тыс. рублей, на юридических лиц - от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.

Аналогичные штрафы для должностных лиц предусмотрены за нарушение "порядка информирования о компьютерных инцидентах, реагирования на них, принятия мер по ликвидации последствий компьютерных атак". При этом для юрлиц устанавливаются повышенные размеры штрафных санкций - от 100 тыс. до 500 тыс. рублей. Также за нарушение порядка обмена данными об инцидентах между субъектами такой инфраструктуры, иностранными уполномоченными органами, международными организациями и НПО, работающими в сфере реагирования на киберугрозы, для должностных лиц предусмотрены штрафы от 20 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц - от 100 тыс. до 500 тыс. рублей.

Если в государственную систему обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы не были предоставлены или же несвоевременно поступили данные, предусмотренные законодательством в области обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры, штраф для должностных лиц составит от 10 тыс. до 50 тыс. рублей, а для юридических лиц - от 100 тыс. до 500 тыс. рублей.

Если уполномоченный орган исполнительной власти не будет уведомлен или будет уведомлен с опозданием о результатах присвоения объекту критической информационной инфраструктуры одной из категорий значимости, то штраф составит от 10 тыс. до 50 тыс. рублей для должностных лиц и от 50 тыс. до 100 тыс. рублей для юридических лиц.

Как отмечалось в сопроводительных документах к законопроекту на этапе его рассмотрения в парламенте, необходимость его принятия связана с зафиксированной в 2017 году атакой с использованием вируса-шифровальщика WannaCry, который поразил большое количество вычислительной техники в ряде госкомпаний. Причиной ущерба стало невыполнение установленных требований, включая требование о своевременном обновлении программного обеспечения.