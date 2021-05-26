Туркластер "Великий Устюг - сказочная столица России" создадут в Вологодской области

ТАСС, 26 мая. Инвестиционный проект туристско-рекреационного кластера "Великий Устюг - сказочная столица России", включающий Вотчину Деда Мороза, разработали в Вологодской области. Регион рассчитывает на его включение в национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства", сообщил губернатор Олег Кувшинников, выступая с отчетом перед депутатами законодательного собрания региона.

"Мы хотим привлечь федеральное финансирование на эти объекты и включиться в национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства". Для этого разработан инвестиционный проект создания туристско-рекреационного кластера "Великий Устюг - сказочная столица России" с целью участия в конкурсном отборе объектов обеспечивающей инфраструктуры", - сказал Кувшинников.

В составе кластера пять объектов обеспечивающей и более 15 - туристской инфраструктуры. Получение федеральной поддержки позволит обеспечить прорывное развитие проекта и его выход на федеральный уровень, отметил губернатор.

В области разработана стратегия второй и третьей очереди развития вотчины Деда Мороза под Великим Устюгом. Ее территория увеличена до 150 га, на ней появятся новый дворец Деда Мороза, тематический парк развлечений, аквапарк, гостиницы и объекты общественного питания, которые будут работать в течение всего года, уточнил Кувшинников.

Великий Устюг - один из наиболее привлекательных для туристов городов в Вологодской области. Вотчина Деда Мороза появилась в деревне Морозовице под Великим Устюгом в 1999 году. Там есть двухэтажный деревянный терем, тропа сказок, зимний сад, зоосад - филиал Московского зоопарка, лечебно-оздоровительный комплекс, гостиница, торговые ряды, коттеджный поселок, кафе, каскад прудов, пасека Деда Мороза, его ледник и кузница. В Великом Устюге действуют городская резиденция Деда Мороза, его почта и дом моды. Региональные власти рассчитывают к 2025 году принимать в Великом Устюге и вотчине до 600 тыс. человек в год.