Путин утвердил беззаявительный порядок назначения пенсий по инвалидности

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о беззаявительном порядке получения пенсий по инвалидности с 1 января 2022 года. Документ опубликован в среду на официальном портале правовой информации.

Закон предусматривает беззаявительный порядок получения пенсий, назначаемых по предложению органов службы занятости, страховых пенсий по инвалидности и социальных пенсий по инвалидности. Согласно документу, после внесения информации в федеральный реестр инвалидов она будет автоматически направляться в Пенсионный фонд. В течение пяти рабочих дней ее будут рассматривать и затем извещать человека о том, что ему назначена пенсия.

Выплата гражданину страховой пенсии по инвалидности будет осуществляться путем зачисления денег на его банковский счет, информация о реквизитах которого размещена в Единой государственной информационной системе социального обеспечения на основании согласия, предоставленного гражданином через портал госуслуг.

Кроме того, вводится презумпция согласия на увеличение пенсий - человеку не нужно будет писать заявление для получения повышенных выплат.

Документ также гарантирует повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии для ветеранов сельского хозяйства вне зависимости от их места жительства. Ранее за работу в сельском хозяйстве продолжительностью не менее 30 лет устанавливалась повышенная выплата к пенсиям по старости и инвалидности в размере 25% на весь период проживания на селе, однако при выезде таких пенсионеров из сельской местности или в случае преобразования сельских населенных пунктов в городские такая доплата снималась.