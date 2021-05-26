Замначальника ГИБДД Александр Быков назначен руководителем ГАИ Москвы

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Заместитель начальника ГИБДД России генерал-майор полиции Александр Быков назначен руководителем Госавтоинспекции Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Начальником управления ГИБДД Москвы указом президента назначен Александр Быков, который занимал должность заместителя начальника ГИБДД России", - сказал собеседник агентства.

42-летний Быков родился в поселке Северо-Восточный Банк Нефтечалинского района Азербайджанской ССР. В 1999 году окончил Орловский юридический институт МВД России, в 2016 году - Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД РФ.

Службу в органах внутренних дел начал в 1995 году слушателем Орловской высшей школы МВД России. С 2001 года проходит службу в подразделениях ГАИ. С 2011 года занимал руководящие должности в Главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения МВД. В 2015 году возглавил управление дорожно-патрульной службы, специальных мероприятий и правоприменительной деятельности ГУОБДД Министерства внутренних дел РФ.

8 февраля 2019 года стал замначальника начальника ГИБДД России.