Госдума ужесточает уголовную ответственность за переделку и сбыт оружия

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении законопроект об ужесточении уголовной ответственности за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия.

Разработчиками инициативы выступила группа депутатов, включая главу комитета по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева и председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктора Бондарева. Парламентарии предлагают ужесточить уголовную ответственность по статьям 222, 222.1, 223 и 223.1 УК РФ за незаконное изготовление, переделку и сбыт оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов к нему будут наказываться лишением свободы на срок от трех до пяти лет. Сейчас максимальное наказание составляет четыре года.