Надписи на "Буране" закрасили

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Граффити, которые неизвестные оставили на космическом корабле "Буран", уже закрасили. Об этом сообщил ТАСС в среду источник на космодроме Байконур.

"Фото в сеть было выложено с опозданием, надписи были закрашены полтора месяца назад", - отметил собеседник агентства.

Источник добавил, что надписи были закрашены по инициативе российской стороны.

Ранее один из пользователей социальной сети Instagram выложил фотографии, на которых видно разрисованный "Буран". На космический челнок нанесены надписи "Юра, мы приехали", "Прежде, чем лезть к звездам, человеку нужно научиться жить на Земле" и "Добро". Позже Роскосмос подтвердил, что группа неизвестных проникла на объект космодрома Байконур, где находится вторая летная машина "Буран" и макет корабля-ракетоплана.

"Буран" - советский многоразовый космический корабль. 15 ноября 1988 года он был запущен с космодрома Байконур (ныне Казахстан) с помощью ракеты-носителя "Энергия", совершил два витка вокруг Земли и выполнил посадку на территории космодрома. Полет проходил без экипажа, его длительность составила 205 минут. Образец, который побывал в космосе, был уничтожен из-за обрушения крыши монтажно-испытательного корпуса на Байконуре в 2002 году.