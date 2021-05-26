Посольство РФ заявило, что из сектора Газа эвакуируют 64 россиян и граждан стран СНГ

КАИР, 26 мая. /ТАСС/. 64 гражданина России и стран СНГ будут эвакуированы в среду из сектора Газа в РФ через Египет. Об этом сообщило российское посольство в Каире.

По словам дипломатов, сейчас пожелавшие покинуть прибрежный анклав соотечественники уже направляются в сопровождении сотрудников консульского отдела посольства в Каир. Ранее они прибыли в Египет через погранпереход "Рафах", после чего сели в автобусы.

Вечером эвакуируемые будут доставлены в аэропорт Каира, откуда вылетят в Москву бортом МЧС.

20 мая президент России Владимир Путин подписал распоряжение о возможности эвакуации из сектора Газа граждан РФ и стран СНГ, которые выразят такое желание.

В ночь на 21 мая вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками в секторе Газа, которые на протяжении 11 дней обменивались ракетными ударами. Конфликт последовал за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, начавшимися из-за решения израильского суда о выселении арабов из домов в квартале Шейх-Джаррах. Радикалы выпустили по территории еврейского государства свыше 4 тыс. ракет, в ответ израильские ВВС подвергли бомбардировкам сотни целей в анклаве. С израильской стороны погибли 13 человек, в секторе Газа - свыше 270 гражданских лиц, включая детей и женщин.