Эксперт: у половины заразившихся коронавирусом наблюдает серьезное выпадение волос

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Серьезное выпадение волос отмечается у 49% заболевших COVID-19 после двух - шести месяцев с момента заражения инфекцией. Об этом в среду сообщила главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России, директор НМИЦ терапии и профилактической медицины Оксана Драпкина в эфире Первого канала .

"Мы сейчас видим последствия перенесенной новой коронавирусной инфекции, <...> которые случаются от двух до шести месяцев от начала заболевания. <...> Выпадение волос серьезное [наблюдается у] 49% [переболевших коронавирусом]", - сказала она.

Среди наиболее распространенных последствий перенесенного коронавируса Драпкина также назвала нарастающую слабость, одышку, бессонницу и раздражительность.

Главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России также отметила опасность тромбозов, возникающих у 30% заболевших COVID-19. "30% - тромбозы. Причем что такое тромбоз? Это, в общем-то, чаще всего причина внезапной смерти", - указала она.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 167,9 млн человек, более 3,4 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 5 026 168 случаев заражения, выздоровели 4 642 090 человек, умерли 119 600. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.