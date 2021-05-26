Депутаты Поморья предложили отсрочить экоэкспертизу проектной документации объектов АЗРФ

АРХАНГЕЛЬСК, 26 мая. /ТАСС/. Депутаты Архангельского областного собрания на сессии в среду приняли обращение к председателю Госдумы Вячеславу Володину с предложением отсрочить проведение экологической экспертизы проектной документации объектов, которые строятся в Арктической зоне РФ, говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

"Архангельское областное собрание предложило рассмотреть вопрос о возможности приостановления нормы Федерального закона "Об экологической экспертизе" в части проведения государственной экологической экспертизы проектно-сметной документации объектов капитального строительства в Арктической зоне РФ до 1 июля 2023 года. Соответствующее обращение к председателю Государственной думы Вячеславу Володину одобрили на сессии депутаты Архангельского областного собрания", - говорится в сообщении.

В настоящее время в связи с принятием закона о государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктике предусмотрено проведение экологической экспертизы федерального уровня проектной документации объектов капитального строительства, которые возводятся или реконструируются в АЗРФ. "Это серьезно затягивает сроки и влияет на стоимость строительства нового жилья, больниц и школ, культурных и спортивных объектов, мешает реализации национальных проектов и сдерживает развитие арктических территорий, - приводит пресс-службы слова председателя облсобрания Екатерины Прокопьевой. - Кроме того, расходы на проведение экологической экспертизы объектов с уже утвержденной проектно-сметной документацией не заложены в бюджетах любого уровня".

Процесс экологической экспертизы может занимать до года. Данное требование касается и строительства жилых домов, как социальных, так и коммерческих, и индивидуального жилищного строительства.

Приостановка нормы, по мнению Прокопьевой, позволит в рамках реализации национальных проектов начать строительство уже запланированных объектов и предусмотреть финансирование на проведение экологической экспертизы.