В СПЧ следят за ситуацией с задержанием Софии Сапеги

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Ситуация с задержанием в Белоруссии гражданки России Софии Сапеги находится на контроле Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Об этом заявила пресс-служба СПЧ в среду.

"Совет при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека следит за ситуацией вокруг задержания российской гражданки Софии Сапеги в Минске. Председатель Совета Валерий Фадеев находится в постоянном контакте с МИД России. Согласно полученной информации, 25 мая российский консул в Минске встретился с Софьей Сапегой, которую белорусские власти подозревают в организации массовых беспорядков в 2020 году. В ходе встречи она не высказывала жалоб на некорректное обращение, подтвердив, что чувствует себя нормально", - говорится в сообщении.

В СПЧ подчеркнули, что защита прав российских граждан за рубежом является одной из приоритетных задач действующей в рамках Совета постоянной комиссии по международному сотрудничеству в области прав человека, председателем которой является журналист Кирилл Вышинский. "Совет будет добиваться безусловного соблюдения прав гражданки России в соответствии с международными правовыми нормами вне зависимости от ее политических взглядов и от характера предъявляемых ей обвинений", - отмечается в сообщении.