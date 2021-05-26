Регулятор ЕС изучает смерть женщины в Бельгии после вакцинации препаратом компании J&J

ГААГА, 26 мая. /ТАСС/. Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) изучает случай смерти бельгийки после введения вакцины от коронавируса компании Janssen, принадлежащей американской корпорации Johnson & Johnson. Об этом в среду сообщило агентство Reuters .

Регулятор ЕС попросил компанию провести дополнительные исследования своей вакцины на предмет возможной связи между прививкой и тромбозом. Кроме того, в ЕМА сообщили, что наряду с летальным исходом в Бельгии специалисты изучают вместе с медрегуляторами Бельгии и Словении другие сообщения о тромбозах.

Ранее в среду Бельгия приостановила применение вакцины J&J для людей до 41 года из-за смерти женщины от тяжелых побочных эффектов после инъекции.

11 марта ЕМА одобрило данную вакцину. 20 апреля агентство пришло к выводу, что образование тромбов должно быть включено в список редких побочных эффектов вакцины компании Janssen. В то же время регулятор ЕС подчеркнул, что преимущества от использования препарата продолжают перевешивать риски. Согласно информации ЕМА, большинство случаев осложнений было выявлено у женщин в возрасте до 60 лет.