В Петербурге отметят 318-й день рождения города

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 мая. /ТАСС/. Санкт-Петербург встретит свой 318-й день рождения гала-концертом со звездами мировой оперы на Дворцовой площади, фестивалем тюльпанов и музыкальными акциями. В ночь на четверг празднование Дня города, которое в этом году сочетает очный формат, онлайн- и телетрансляции, откроет проект "Поющие мосты".

"В 01:10 Дворцовый мост будет разведен под специальный плейлист. Один из символов Северной столицы раскроется под "Гимн великому городу" композитора Рейнгольда Глиэра из балета "Медный всадник". На пролете Дворцового моста со стороны Дворцовой набережной появится лазерная проекция, посвященная Северной столице, а также 200-летию со дня рождения писателя Федора Достоевского и поэта Николая Некрасова, 100-летию нобелевского лауреата Андрея Сахарова и 800-летию князя Александра Невского", - рассказали в городском комитете по печати и взаимодействию со СМИ. Из-за эпидемиологической обстановки акцию покажут онлайн.

Утром в День основания Санкт-Петербурга на Сенатской площади состоится торжественная церемония возложения цветов к памятнику Петру I, в которой примут участие руководство города, а также почетные граждане Санкт-Петербурга. Ровно в полдень в честь праздника прозвучит полуденный выстрел из пушки Петропавловской крепости. Вечером в БКЗ "Октябрьский" пройдет двухчасовой джазовый марафон с участием Дениса Мацуева, Андрея Иванова, Александра Зингера, Аркадия Шилклопера, а также победительниц Всероссийского телеконкурса "Синяя Птица" вокалистки Ярославы Симоновой и балалаечницы Анастасии Тюриной.

Концерты звезд эстрады и оперы

28 мая зал "Октябрьского" вновь станет одним из центров празднования. На его сцене в сопровождении оркестра "Таврический" под управлением Михаила Голикова выступят Тамара Гвердцители, Василий Герелло, Татьяна Буланова, Евгений Дятлов, Игорь Корнелюк, Елена Ваенга, Стас Пьеха и другие известные артисты. В качестве зрителей приглашены общественные организации, волонтеры и работники системы здравоохранения. В прямой трансляции концерт покажут на телеканале "Санкт-Петербург".

Вечером в 21:30 начнется концерт "Классика на Дворцовой". В этом году из-за эпидемиологической ситуации допуск зрителей будет осуществляться по предварительной регистрации и электронным билетам. Гостями музыкального события на центральной площади города станут 15 тыс. человек.

"В этом году мы [представим] невероятный спектакль - это 26 оригинальных номеров. Шоу очень красочное, к нему подготовили 500 костюмов", - рассказала на пресс-конференции в ТАСС режиссер-постановщик и продюсер шоу "Классика на Дворцовой" Екатерина Галанова.

На гала-концерте выступят меццо-сопрано Анна Горячева, сопрано Энджел Блю и Притти Йенде, теноры Чарльз Кастроново и Джозеф Каллея, бас-баритон Эрвин Шротт. "Многие из них, кстати, первый раз приезжают в Россию. Они любезно согласились выучить новый репертуар, и в программе прозвучат не только классические номера, но и эстрадные [композиции] конца XX века", - отметила Галанова.

Музыка у моста, стихи среди тюльпанов и книжный салон

Праздничную программу в ночь с 28 на 29 мая продолжит концерт проекта "Музыка Дворцового моста" - событие пройдет в формате прямой трансляции на канале "Санкт-Петербург". Симфонический оркестр "Северная Симфония" под управлением Фабио Мастранджело исполнит музыку Чайковского, Петрова, Прокофьева, Бородина, Свиридова, Шостаковича. После полуночи зрители услышат зарубежную классику - фрагменты произведений Россини, Верди, Бизе.

В субботу и воскресенье жителей и гостей города будут ждать на Елагином острове, где в эти дни будет проходить второй этап фестиваля тюльпанов (с более поздними сортами цветов). При подготовке к фестивалю этого года было высажено более 200 тыс. луковиц, а само событие организаторы решили посвятить поэтам-шестидесятникам. В тематике их стихотворений выполнены пять центральных цветников. В программе фестиваля - чтения произведений Беллы Ахмадулиной, Андрея Вознесенского, Евгения Евтушенко, Роберта Рождественского и Булата Окуджавы, арт-выставки и пленэры художников, лекции и мастер-классы для детей и взрослых.

Частью программы празднования стали также Санкт-Петербургский международный книжный салон, который в этом году впервые проходит на Дворцовой площади и в Главном Штабе Эрмитажа (26-29 мая) и "Книжные аллеи" на Малой Конюшенной улице. В числе мероприятий, которые также планировались в рамках празднования, был и фестиваль мороженого (намечался на 29 мая). В среду в пресс-службе Смольного сообщили, что в связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой по коронавирусу было принято решение о его отмене.