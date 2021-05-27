Власти Кипра не рекомендовали прививать вакциной производства AstraZeneca лиц до 50 лет

НИКОСИЯ, 27 мая. /ТАСС/. Научно-консультативный комитет по борьбе с распространением нового коронавируса, функционирующий при министерстве здравоохранения Республики Кипр, не рекомендует прививать вакциной Vaxzevria производства британско-шведской компанией AstraZeneca лиц, чей возраст не превышает 50 лет. Об этом говорится в опубликованном в среду заявлении Минздрава, в котором подчеркивается, что министерство последует этой рекомндации.

"Что касается ограничений по возрасту в отношении вакцины AstraZeneca, большинство членов комитета, приняв во внимание улучшившуюся эпидемическую обстановку, доступность вакцин и преимущества беспрепятственного продолжения программы вакцинации, рекомендуют отдавать предпочтение вакцинам, созданным на основе технологии мРНК (матричной рибонуклеиновой кислоты - прим. ТАСС), таким как Pfizer - BioNTech и Moderna для лиц в возрасте 50 лет и младше", - сказано в заявлении министерства.

В нем также подчеркнуто, что "таким образом, Министерство здравоохранения принимает рекомендацию большинства членов Научно-консультативного комитета и призывает граждан в возрасте до 50 лет выбирать для вакцинации препараты, созданные на основе технологии мРНК".

При этом комитет, состоящий из ведущих эпидемиологов Кипра, ясно указал, что тем жителям острова, которые были привиты первой дозой Vaxzevria, следует продолжить вакцинацию этим препаратом и привиться второй дозой "при условии, что после первой прививки у них не проявилось никаких симптомов серьезных побочных эффектов, таких как синдром тромбоза или собственно тромбоз".

Смерть 39-летней модели

Причиной для отказа в вакцинации молодых жителей острова препаратом AstraZeneca стали зафиксированные на Кипре случаи тромбоза у двух женщин 39 и 40 лет. Первый из этих случаев закончился трагически: проживавшая в Пафосе британская фотомодель Стефани Дюбуа умерла в больнице от тяжелого кровоизлияния в мозг, произошедшим в результате тромбоза. Кипрские власти не стали заявлять о связи ее смерти с вакцинацией, поскольку еще предстоит выяснить, мог ли сыграть какую-либо роль в трагическом финале лечебный курс, который проходила британка.

Власти Кипра в середине марта приостанавливали на несколько дней вакцинацию препаратом производства AstraZeneca на фоне поступления информации об отдельных случаях тромбоза в других странах у лиц, привитых этой вакциной. Затем процесс прививок на острове был возобновлен, однако пользователи национального сайта вакцинации стали игнорировать этот препарат и записываться на инъекции другими вакцинами.