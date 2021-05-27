Первые 146 млн рублей штрафа от бывшего мэра Владивостока Пушкарева поступили в бюджет

ВЛАДИВОСТОК, 27 мая. /ТАСС/. Первая часть общей суммы штрафа, назначенного судом экс-мэру Владивостока Игорю Пушкареву за коррупцию, поступила в бюджет города, подтвердил ТАСС в четверг председатель комитета по бюджету, налогам и финансам Думы Владивостока Владимир Исаков. Сумма выплаты составила 146 млн рублей.

"В бюджет города поступило 146 млн рублей по решению суда о штрафе в отношении Игоря Пушкарева. Это пока первое перечисление по этому делу", - сказал Исаков.

В четверг дума города внесла изменения в бюджет Владивостокского городского округа на 2021 год. Документом предусмотрено увеличение расходов на 466,4 млн рублей за счет налоговых и неналоговых доходов и межбюджетных трансфертов, в частности - поступления штрафов. Средства будут направлены на ремонт тепловых сетей, содержание и ремонт дорожно-транспортной инфраструктуры, строительство автопарковок, ремонт стадиона "Авангард", благоустройство, создание дополнительных мест в детских садах.

В марте 2020 года Советский районный суд Владивостока удовлетворил иск Генеральной прокуратуры к братьям Сергею и Андрею Пушкаревым, Андрею Лушникову и шести предприятиям группы "Востокцемент" о взыскании с них в доход государства более 1,4 млрд рублей. Эти деньги были незаконно получены по муниципальным контрактам. В октябре 2020 года вся сумма была перечислена на счета казначейства Приморского края.

Тверской суд Москвы 9 апреля 2019 года признал Пушкарева виновным в коррупции и приговорил к 15 годам колонии строгого режима, а также штрафу в размере 500 млн рублей. Суд вынес приговор и двум другим фигурантам дела. Брат экс-мэра Андрей Пушкарев осужден условно на восемь лет с выплатой штрафа в размере 500 млн рублей, предприниматель Андрей Лушников получил 10 лет колонии строгого режима и штраф в размере 500 млн рублей.

Судом было установлено, что в 2009-2015 годах мэр Владивостока за взятки на общую сумму 75 млн рублей препятствовал участию коммерческих организаций в муниципальных конкурсах на строительство дорог. Затем он обеспечил победу в конкурсе муниципального унитарного предприятия "Дороги Владивостока" и заключил с ним контракты на 1,2 млрд рублей для поставки материалов, производимых подконтрольными группе "Востокцемент" компаниями. В результате близкие родственники мэра получили от компаний группы "Востокцемент" дивиденды в размере 471,7 млн рублей.