Специалисты возобновили прерванную пандемией роспись соборной мечети в Симферополе

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая. /ТАСС/. Работы по росписи в строящейся в Симферополе соборной мечети "Биюк Джума джами", которые были приостановлены из-за пандемии коронавируса, возобновлены. Об этом в четверг сообщил ТАСС заместитель муфтия Крыма Айдер Исмаилов.

"Внутренняя отделка занимает много времени, это тонкая работа, потому что это роспись, это отделка мрамором элементов, это декор на окнах. Сейчас как раз после пандемии, после временной приостановки, все это возобновляется", - рассказал собеседник агентства.

По словам Исмаилова, все общестроительные работы завершены, в ближайшее время строителям предстоит продолжить работы по обшивке мрамором фасада и минаретов. Частично выполнено благоустройство территории комплекса. Проект предполагает также обустройство фонтана и озеленение. Как отметил заместитель муфтия, вместе с мечетью будет построен административный комплекс, который станет управляющим центром духовного управления мусульман Крыма. Полностью завершить работу планируется в 2022 году.

18 марта Исмаилов во время общения Владимира Путина с жителями Крымского полуострова пригласил главу государства принять участие в церемонии открытия мечети. Президент пообещал, что постарается принять участие в мероприятии. По словам Исмаилова, на открытии мечети также ждут президента Турции Тайипа Эрдогана, духовных лидеров российских центров ислама, а также лидеров традиционных конфессий. "Соборная мечеть - это мечта и чаяния мусульман Крыма. Я думаю, что после поручений президента, данных правительству РФ и руководству Крыма, работы пойдут с новой силой и в кратчайшее время завершатся", - сказал Исмаилов.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что строительство соборной мечети в Симферополе планируется завершить в начале следующего года. Открытие планируется приурочить к 21 апреля - в этот день в 2014 году, после воссоединения Крыма с Россией, президент Владимир Путин подписал указ о реабилитации крымских татар и других народов, пострадавших от сталинских репрессий в Крыму.

Согласно проекту, общая площадь соборной мечети в Симферополе составит 5,7 тыс. кв. м, вместимость - 2,6 тыс. человек. Сооружение состоит из двух частей - основного здания с куполом и внутренним двором с колоннадами и местом для омовения перед совершением намаза. Строительство мечети началось в октябре 2016 года. Сроки завершения проекта неоднократно переносились, в том числе из-за ситуации с коронавирусом.