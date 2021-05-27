В Паттайе хотят отменить карантин для привитых иностранцев в четвертом квартале 2021 года

БАНГКОК, 27 мая. /ТАСС/. Власти курортного города Паттайя в Таиланде рассчитывают на возвращение иностранных туристов в четвертом квартале 2021 года. Как заявил на встрече, посвященной обсуждению планов по открытию города для путешественников, мэр Сонтайя Кунплом, привитым от коронавируса иностранцам не надо будет проходить 14-дневный карантин.

"Иностранным туристам, получившим две дозы вакцины, будет разрешено въезжать в Паттайю без необходимости находиться на карантине 14 дней, хотя они должны оставаться в районах Бангламунг и Саттахип в течение семи дней, прежде чем им будет разрешено отправиться в другое место", - приводит в четверг газета Bangkok Post слова мэра. В планах властей к четвертом кварталу завершить вакцинацию не менее 70% местных жителей.

Между тем мэр сказал, что туристы должны прибывать из стран, которые министерство здравоохранения считает территориями с низким уровнем распространения инфекции. Кроме того, им необходимо быть привитыми одобренными в их странах вакцинами не более чем за год до поездки в Паттайю. По его мнению, среди наиболее вероятных путешественников должны быть туристы из Германии и России. Что касается детей в возрасте до 12 лет, то им необходимо пройти тест на коронавирус за 72 часа до поездки и иметь на руках сертификаты об отсутствии инфекции.

Кунплом пояснил, что туристы должны останавливаться в отелях, получивших специальные сертификаты (Safety and Health Administration - SHA), которые задают новые гигиенические стандарты в гостиницах и на туристических объектах. Помимо прочего, каждые семь дней во время пребывания в Паттайе путешественникам необходимо будет информировать через специальное приложение органы здравоохранения о своем состоянии.

Предполагается, что все эти инициативы будут отправлены в министерство здравоохранения на рассмотрение. После этого предложения поступят в центр по борьбе с распространением коронавируса в королевстве для их дальнейшего утверждения в июне.

В Таиланде первый случай заражения коронавирусом был выявлен 13 января 2020 года. На данный момент общее число заразившихся в королевстве превысило 141,2 тыс., умерли 920 пациентов. С 28 февраля в стране началась вакцинация препаратом производства китайской компании Sinovac. Режим чрезвычайного положения продлен до 31 июля.