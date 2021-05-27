На дачу, в поезд, в самолет: эксперты порекомендовали книги для отпуска

Новый роман нобелевского лауреата Кадзуо Исигуро "Клара и солнце", книга Виктора Пелевина "Желтая стрела" с неожиданным финалом, литературный дебют Кейт Элизабет Рассел "Моя темная Ванесса", а также произведения классической мировой литературы подойдут для чтения во время летнего отдыха. Об этом рассказали ТАСС главные редакторы издательств и книжных сервисов

Под стук колес и в самолете Погружение в отпускное настроение обычно начинается тогда, когда отправляешься в путь (если отдыхаешь не дома, конечно). В зависимости от длительности и способа путешествия эксперты предлагают выбирать разные произведения. Главный редактор "ЛитРес: Издательства" Ася Гасымова поездку в поезде сравнила с медитацией — под стук колес, по ее мнению, отлично подойдут произведения, которые требуют глубокого погружения в альтернативную реальность, например, книга "Лабрис" Глеба Кащеева о девочке с необычными способностями. Главред Bookmate Journal Сергей Казаков посоветовал роман "Желтая стрела" Виктора Пелевина. "Если вдруг не читали, то там про людей, живущих в поезде, который несется из ниоткуда к разрушенному мосту. Там есть и бандиты, и философы, и пьяницы — в общем, весь набор посетителей обычной лавочки у вашего подъезда, но только в инфернальном поезде", — поделился он.

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Отвлечься от реальности на несколько часов поможет также новый роман нобелевского лауреата по литературе Кадзуо Исигуро "Клара и солнце" о мире будущего, в котором дети учатся дома и практически не общаются со сверстниками. В качестве компаньона они получают андроида из магазина — умную и эмпатичную машину, — именно о такой паре героинь идет речь в книге Исигуро. "Если сил у вас хватит только на одну книжную новинку, то остановитесь на "Кларе и солнце". Не только потому, что при чтении автора уровня Исигуро испытываешь особое удовольствие от самого ощущения Большого Писателя, когда все на своих местах и ты в раю перфекциониста, но и потому, что в одной книге сконцентрировалось много всего: и роман-взросление, и пугающая сказка, и философское размышление", — отметил шеф-редактор блога Storytel Сергей Вересков. Увлекательно провести время в самолете собеседники агентства рекомендовали с книгами Сары Уинман, на чей изящный авторский слог и внимание к позиции каждого героя предложила обратить внимание Ася Гасымова, или же с обсуждаемыми новинками. К этой категории книжный эксперт и главный редактор книжного сервиса по подписке MyBook Екатерина Писарева отнесла дебютный роман американской писательницы Кейт Элизабет Рассел "Моя темная Ванесса", которую эксперты назвали парафразом "Лолиты" Владимира Набокова. "Эффект погружения гарантирован — этот роман может вызвать у вас самые разные и противоречивые чувства, но точно не безразличие", — подчеркнула она. С книгой на море Эксперты сошлись во мнении, что для чтения на морском побережье идеальным выбором станет нон-фикшен, который позволит провести время приятно и с пользой, или короткая проза. "Вспоминаю вылазки на пляж со сборником эссе Умберто Эко "Как путешествовать с лососем". Каждая зарисовка — история в духе Зощенко со средиземноморским колоритом. Вдохновение, новые идеи и источник креатива — научпоп. Интересно все, что связано с работой в командах. Карантин показал, насколько важны созвучность по целям, вдохновение и общие идеи. Потому жду новинку издательства "Поле" "Кто, а не как". Авторы обещают рассказать про делегирование задач и переключение между проектами", — поделилась Ася Гасымова. Собеседники агентства посоветовали в отпуске не забывать про классику или же перечитать любимые книги. Так, Сергей Казаков признался, что "Гаргантюа и Пантагрюэль" Франсуа Рабле о двух великанах-обжорах на побережье напомнили ему "поменьше есть и побольше двигаться", а Екатерина Писарева рассказала, что всегда берет с собой к морю пару сборников Рэя Брэдбери и роман Джона Фаулза "Волхв", который "ассоциируется с жарким летом, отчаянной юностью и эгейской хандрой". Лучше понять классических персонажей поможет остроумная новинка "Герои книг на приеме у психотерапевта" Клаудии Хохбрунн и Андреа Боттлингер. Авторы рассказывают о том, что же не так с персонажами известных произведений — от Дракулы до Волан-де-Морта.

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Литературный критик и шеф-редактор сервиса Storytel Константин Мильчин в период, когда отправиться в дальние страны довольно проблематично, предложил ознакомиться с местным колоритом Индии и Юго-Восточной Азии на страницах романа "Широты тягот" индийской писательницы Шубханги Сваруп. "Действие начинается на Андаманских островах, это такой заброшенный участок суши в Индийском океане, заброшенный настолько, что даже сейчас там есть остров, куда местные туземцы не пускают чиновников и исследователей. Острова пытались колонизовать англичане, захватывали японцы, индусы хотели превратить их в парадную витрину своей славной независимой страны, но гений места всех победил и никому ничего не дал сделать. Действие переносится то в континентальную Индию, то в Бирму, в Гималаи, сюжетные линии то проявляются, то снова исчезают — в общем, идеальное расслабленное чтение для жаркого летнего дня", — рассказал Мильчин. Лекарство от хандры Атмосфера дачного отдыха может стать отличным началом для освоения новых форматов чтения — например, книжных сериалов. "Недавно вышел мистический книжный сериал Евгении Некрасовой "Кожа". Там все как надо: и Тульская губерния XIX века с барами, и чернокожие американские рабыни, но самое поразительное то, что там люди умеют меняться кожей! Такая смесь женской прозы, магического реализма и песни группы АИГЕЛ. Да, у "Кожи" есть саундтрек — это еще и аудиосериал", — поделился Сергей Казаков. Роман "Способные люди" тоже выходит за рамки канона, нестандартно обыгрывая жанр триллера. Его герои Юхан и Анна, которые крутят тайный роман, на выходные отправляются в романтическое путешествие, но по пути случайно сбивают на шоссе женщину. Их попытки замести следы преступления терпят неудачу, а количество мертвецов на пути пары стремительно увеличивается. "В триллерах, где главный герой преступник, читатель порой начинает сочувствовать злодею, но не в "Способных людях". Здесь убийцы настолько нелепы, что ты просто следишь за их похождениями и наслаждаешься мрачным юмором шведского прозаика и журналиста Класа Экмана", — пояснил Константин Мильчин.

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