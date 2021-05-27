Впервые за 3 тыс. лет на материковой Австралии родились тасманийские дьяволы

Тасманийские дьяволы начали размножаться на материковой Австралии впервые за 3 тыс. лет. В штате Новый Южный Уэльс родились семь детенышей, сообщает Reuters.

Природоохранная организация Aussie Ark в 2020 году выпустила в дикую природу на материковой Австралии 26 взрослых особей. Специалисты надеются, что животным удастся поддержать новую популяцию. За детенышами будут приглядывать в течение нескольких недель, отметили в Aussie Ark.

Тасманийские дьяволы - крупнейшие сумчатые хищники, дожившие до наших дней. Как пишет Reuters, на материке они были истреблены дикими собаками динго и с тех пор обитали на острове Тасмания. Однако с 1990-х годов их численность снизилась и там - из-за лицевой опухоли тасманийского дьявола. Речь идет об очень редком типе трансмиссивной злокачественной опухоли, когда опухолевые клетки передаются от животного к животному.

Согласно имеющимся данным, в дикой природе сейчас обитают менее 25 тыс. особей тасманийской дьявола.