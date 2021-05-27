Кириенко: разработки Центра имени Дмитрия Рогачева распространяются во все медучреждения

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Результаты исследований Центра имени Дмитрия Рогачева передаются в медучреждения по всей стране, а само учреждение соответствует высоким мировым стандартам. Об этом заявил в четверг председатель попечительского совета фонда "Наука - детям", первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

"Это коллектив, команда, которая никогда не работает только на себя. Отдельные слова благодарности я хотел бы сказать коллективу за огромную работу по популяризации, распространению всех своих наработок. И инновационные протоколы лечения, и молекулярная диагностика, и мониторирование - все, что создается в центре, все прорывы немедленно превращаются в семинары по передаче опыта знаний во все региональные центры по борьбе с детскими онкологическими заболеваниями, в уникальные конференции, на которых ученые центра в очень увлекательной и доступной форме рассказывают невероятно сложных исследованиях и результатах", - подчеркнул Кириенко.

"Команда [центра] всегда не просто выполняет взятые обязательства и обещания, а перевыполняет их", - заключил он.

По словам Кириенко, работники центра вкладывают в работу сердце и душу. "Убежден, что в центре работают счастливые люди. Это неравнодушие затягивает", - добавил он.

Кириенко также отметил компании, которые направляют средства в фонд "Наука - детям". "В фонд "Наука - детям" многие партнеры приходят с желанием один раз поучаствовать, один раз помочь и остаются. Остаются, потому видят, как реально спасают тысячи детских жизней, потому что видят, что у коллектива центра много новых невероятных прорывных идей", - подчеркнул Кириенко.

Он выразил благодарность компаниям, "которые на протяжении нескольких лет постоянно оказывают значимую помощь фонду, чтобы новые прорывные научные разработки центра быстрее могли превратиться в реальные протоколы лечения, [чтобы] спасать жизни людей". По его словам, к таким компаниям относится "Роснефть", "Газпром", ВТБ, Газпромбанк, госкорпорация "Росатом" и другие.

О центре

Федеральный научно-клинический центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева - ведущий специализированный центр, принимающий на лечение детей со всеми заболеваниями крови, злокачественными опухолями, наследственными синдромами, иммунодефицитами и иными тяжелыми заболеваниями. В состав Центра входит клиника, пансионат для детей с родителями и госпитальная школа для больных детей.

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