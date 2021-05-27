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Пандемия COVID-19

Режим самоизоляции для людей старше 65 лет продлили до 30 июня в Липецкой области

В регионе с начала пандемии выявлено 31 385 случаев заражения коронавирусом

ТАСС, 27 мая. Власти Липецкой области продлили до 30 июня режим самоизоляции для людей в возрасте от 65 лет и старше, который был введен весной 2020 года из-за угрозы заражения коронавирусом. Об этом сообщается в постановлении, размещенном на сайте администрации Липецкой области.

Данный документ вносит изменения в постановление администрации Липецкой области от 26 марта 2020 года о дополнительных мерах по защите населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции.

В Липецкой области с начала пандемии выявлено 31 385 случаев заражения коронавирусом, из них 28 328 человек выздоровели, 739 пациентов умерли. С марта 2020 года в регионе введен режим повышенной готовности, с мая 2020 года - обязательный масочный режим, который необходимо соблюдать в общественном транспорте, в торговых центрах, других местах массового собрания людей.

Теги
РоссияЛипецкая областьПандемия COVID-19
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