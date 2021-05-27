Коэффициент распространения коронавируса в России снижается пятый день подряд

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в четверг продолжил снижение и опустился до 0,94 - минимума с 8 мая, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием.

Показатель оказался ниже единицы в восьми из 10 регионов страны с наибольшим количеством заразившихся. Выше этой отметки он только в Санкт-Петербурге (1,03) и Воронежской области (1,02).

В Иркутской, Московской и Нижегородской областях коэффициент равен 0,99, в Красноярском крае и Ростовской области он немного уменьшился и составил соответственно 0,97 и 0,96. В Свердловской области показатель снизился до 0,9, а в Москве - до 0,85 (это минимум с 21 мая).

В Самарской области, где уже четыре дня подряд выявляют меньше 100 заболевших в сутки, коэффициент опустился до 0,63.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при принятии решений по возобновлению регулярного международного пассажирского сообщения. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, открывать границу для конкретного государства можно, если коэффициент там в течение недели не превышает 1.