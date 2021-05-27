Празднование Дня города в Петербурге началось с возложения цветов к "Медному всаднику"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 мая. /ТАСС/. Праздничные мероприятия ко Дню основания Санкт-Петербурга начались утром в четверг с торжественной церемонии возложения цветов к памятнику Петру Первому на Сенатской площади, сообщили в пресс-службе Смольного. По случаю 318-го дня рождения города на Васильевском острове зажгли Ростральные колонны, которые считаются одним из главных символов Петербурга.

Цветы к "Медному всаднику" возложили председатель Совета Федерации РФ, Почетный гражданин Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко, полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, губернатор города Александр Беглов, председатель петербургского Законодательного собрания Вячеслав Макаров, представители командования Западного военного округа и другие. Участниками церемонии стала делегация Брянской области во главе с губернатором региона Александром Богомазом, а также члены Законодательного собрания Севастополя под руководством председателя парламента Владимира Немцева.

В четверг утром глава города возложил букет красных роз к надгробию императора Петра Первого в соборе во имя первоверховных апостолов Петра и Павла Петропавловской крепости. Ровно в полдень в честь Дня основания города будет произведен выстрел из пушки Нарышкина бастиона.

"Санкт-Петербург - город-крепость, город-порт, имперская столица, город-музей, город-ученый, город-труженик и город-воин. Мы гордимся великой историей Санкт-Петербурга, творениями зодчих, музыкантов, писателей и поэтов, научными открытиями и трудовыми свершениями многих поколений. Наш город свято хранит память о тяжелейших годах блокады, мужестве, стойкости, сплоченности и героизме ленинградцев. В самые сложные периоды истории Ленинград - Санкт-Петербург всегда выходил победителем", - говорится в поздравлении губернатора Беглова и спикера городского парламента Макарова, опубликованном на сайте Смольного.

Многие публикуют поздравления и признания в любви городу в социальных сетях. Так, ректор Академии им. А. Я. Вагановой Николай Цискаридзе в своем Instagram отметил, что альма-матер русского балета и Мариинский театр, на сцене которого он выступал более 15 сезонов, являются для него символами Петербурга, как и Эрмитаж, Русский музей, БДТ, Никольский собор. "Царственных, прекрасных, исторически важных мест в городе не счесть <...>. Желаю Санкт-Петербургу процветания, а его жителям мира, красоты и творческой неуспокоенности", - написал он.

Праздничные мероприятия ко Дню города будут проходить по 29 мая, в условиях ограничительных мер из-за коронавируса они организованы с учетом предписаний Роспотребнадзора. На Дворцовой площади 28 мая состоится концерт звезд мировой оперы. В эти дни в городе работает Международный книжный салон. В разных районах Петербурга пройдут представления в садах и парках, благоустроенных за последние годы.