Цифровая база таксистов начнет работать в Москве и Подмосковье в августе

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Транспортный комплекс Москвы планирует завершить работы по созданию цифрового профиля водителя такси к августу. Об этом сообщается в четверг в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Водители такси начали получать цифровые профили и уникальные идентификаторы. Сейчас мы завершили первый этап тестирования - система готова к запуску. В августе она заработает по Москве и Московской области. <...> Уже сейчас водители такси могут зарегистрироваться в системе", - говорится в публикации.

Уточняется, что цифровой профиль представляет собой своеобразный электронный портрет водителя. В нем будут данные о том, есть ли у водителя действующие права, разрешение на перевозку пассажиров, информация о штрафах, наличии судимостей, количестве отработанных часов.

"Мы, в первую очередь, заботимся о пассажирах, такси - популярный вид городского транспорта. Ежедневно им пользуются больше миллиона человек. Пассажиры, садясь в такси, должны быть уверены, что едут с профессиональным водителем, который соблюдает все правила и нормы. Также мы обеспокоены большим количеством переработок у водителей в надежде заработать больше, цифровой профиль позволит исправить эту ситуацию и сбалансировать зарплату водителей", - отмечают в департаменте.