Российские дипломаты встретились с родителями Сапеги

МИНСК, 27 мая. /ТАСС/. Представители посольства России в Белоруссии при личной встрече с родителями задержанной в Минске гражданки России Софии Сапеги подробно рассказали о состоявшемся разговоре с их дочерью и объяснили положение дел.

"В среду при личной встрече с родителями Сапеги представители посольства подробно рассказали о состоявшемся накануне разговоре с их дочерью и объяснили положение дел на сегодняшний день", - сказал ТАСС в четверг пресс-секретарь посольства Алексей Маскалев.

Он напомнил, что представитель посольства посетил 25 мая задержанную в Минске гражданку России, при этом никаких жалоб на действия белорусских правоохранителей в отношении нее и на условия содержания россиянка в разговоре с консулом не высказывала. "Мы находимся на связи с адвокатами Софии Сапеги, которые предпринимают все необходимые действия по ее защите. В частности, как нам известно, адвокаты обжаловали ее задержание", - отметил дипломат.

Адвокат задержанной Александр Филанович сообщил, что суд рассмотрит жалобу на задержание гражданки России Софии Сапеги в первой половине дня в пятницу. Адвокат уточнил, что в жалобе настаивал на обязательной явке Софии на судебное заседание для пояснения причин и обстоятельств задержания.

Сапега была задержана 23 мая в минском аэропорту вместе с одним из основателей признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем после экстренной посадки самолета авиакомпании Ryanair. Через несколько дней на опубликованной в интернете видеозаписи она заявила, что работает редактором Telegram-канала "Черная книга Беларуси", в котором размещаются личные данные сотрудников органов внутренних дел республики. В апреле нынешнего года Telegram-канал "Черная книга Беларуси" судом Железнодорожного района Гомеля был признан экстремистским.