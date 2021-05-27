Постковидная реабилитация войдет в список постоянных услуг санаториев Ставрополья

СТАВРОПОЛЬ, 27 мая. /ТАСС/. Санатории Кавказских Минеральных Вод на Ставрополье разработают и внедрят на постоянной основе программы реабилитации после перенесенного коронавируса. Такое поручение дал профильным краевым министерствам губернатор Владимир Владимиров во время ежегодного послания о социально-экономическом развитии региона.

"Ранее на базе санаториев Кавказских Минеральных Вод мы запустили программы реабилитации для медиков, перенесших коронавирус. Пришло время сделать их доступными для всех, кто в этом нуждается, причем не только из нашего края. Поручаю министерствам здравоохранения и туризма и оздоровительных курортов проработать с санаториями разработку соответствующих оздоровительных программ, которые в дальнейшем должны влиться в комплекс постоянно оказываемых нашими здравницами услуг", - сказал он.

По данным краевого правительства, доля Кавказских Минеральных Вод в санаторно-курортном комплексе России составляет 20%. В Ессентуках, Пятигорске, Кисловодске и Железноводске общее количество санаториев превышает 110. По словам Владимирова, в майские выходные здравницы и гостиницы Ставрополья были заполнены на 100%. В целом с начала года турпоток в регионе составил 330 тыс. человек.

В Ставропольском крае находится регион Кавказских Минеральных Вод, который включает четыре курортных города - Пятигорск, Железноводск, Кисловодск и Ессентуки.