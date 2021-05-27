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Власти Крыма передадут Белгородской области санаторий для круглогодичного отдыха детей

Дети из Белгородской области начнут отдыхать в санатории уже в этом году

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Власти Крыма для круглогодичного отдыха детей бесплатно передадут Белгородской области санаторий в Евпатории, рассчитанный на 260 мест. Об этом в четверг на заседании облдумы сообщил врио губернатора региона Вячеслав Гладков.

"Пока 260 мест, санаторий работающий, очень хорошего уровня. Нам его передают бесплатно", - сказал Гладков.

Как отметил врио губернатора области, с главой республики Сергеем Аксеновым прорабатывается дорожная карта проекта. Планируется, что дети из Белгородской области начнут отдыхать в санатории уже в 2021 году. В дальнейшем планируется, что белгородский государственный лагерь на берегу Черного моря сможет принимать до 400 детей за смену.

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РоссияКрымБелгородская область
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