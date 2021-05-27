В Петрозаводске открылся региональный эндоскопический центр на базе больницы скорой помощи

ПЕТРОЗАВОДСК, 27 мая. /ТАСС/. Новый расширенный республиканский центр эндоскопических исследований открылся в четверг в Петрозаводске на базе городской больницы скорой медицинской помощи (БСМП). Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Мы долго к этому шли, и вот первый в республике комплексный центр создан, оснащен, отремонтирован. Постарались сделать его по маршрутизации и оснащению самым современным. В центре оказывают не только экстренную медпомощь - предусмотрели и амбулаторных больных, которые смогут сюда со всей республики приезжать и получать соответствующую помощь," - приводит пресс-служба слова главы Карелии Артура Парфенчикова.

Эндоскопический центр расположился на площади более 230 кв. м. До этого специализированное отделение БСМП занимало всего два кабинета, где оказывали экстренную помощь пациентам со всей республики. Здесь проводили около 6 тыс. манипуляций в год, включая примерно 300 эндоскопических операций.

Центр оборудован комплексом эндовидео-УЗИ, который впервые появился в Карелии. Он позволит не только диагностировать полипы, опухоли на ранних стадиях, исследовать внутренние органы, но и делать пункции для проведения гистологии новообразований, проводить операции при тяжелых формах панкреатита, вместо тяжелых и дорогих хирургических вмешательств. Общая стоимость оборудования нового медицинского центра оценивается в 84 млн рублей, а на строительные работы выделили более 100 млн рублей, которые поступили в республику в качестве федерального гранта за эффективную работу правительства республики по итогам 2019 года.

"Открытие эндоскопического центра актуально. Второй такой центр у нас в планах открыть на базе Республиканской больницы им. Баранова", - написал на своей странице "Вконтакте" министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.