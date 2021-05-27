Президент Татарстана предложил ограничить доступ детей к компьютерным играм

КАЗАНЬ, 27 мая. /ТАСС/. Президент Татарстана Рустам Минниханов предложил ограничить доступ детей к компьютерным играм после трагедии в казанской школе. Об этом он сообщил в интервью Тине Канделаки в эфире телеканала RTVI.

"Первое: мы все-таки упускаем вопрос воспитания, мы это говорили. Но есть школа, есть семья, и есть интернет. Наверное, все-таки, <...> интернет - это очень хорошо, позитивно, но если фильтра не будет, тем более для детей, все это будет как бы доступно для подрастающего поколения", - сказал Минниханов. Он отметил, что этим должны заниматься специальные службы, они должны подумать, как это сделать.

"Но если все эти вредоносные разные игры будут в прямой доступности, это неправильно. А почему вы считаете, что это должно быть доступно, если это влияет на психику детей? Влияет не только на детей, но и взрослые превращаются в игроманов", - уточнил спикер.

Он добавил, что необходима персонализированная доступность к опасным жестоким играм.

Тина Канделаки и президент Татарстана поговорили о трагедии в казанской школе, о том, какие действия власти региона предпринимают для ужесточения системы безопасности в учебных заведениях, и обсудили, как дальше будет развиваться Татарстан, где до сих пор сохраняется своя национальная культура.

Бывший ученик гимназии № 175 в Казани Ильназ Галявиев 11 мая устроил в ней стрельбу. Погибли девять человек, 23 пострадали. Нападавший арестован по решению суда. Он обвиняется в убийстве двух и более лиц. После инцидента на лечение в Москву из Казани были доставлены пятеро детей и четверо взрослых.