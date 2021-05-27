Актеры Ирина Соколова и Михаил Боярский открыли в Санкт-Петербурге именные звезды

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 мая. /ТАСС/. Актеры театра и кино, народные артисты РСФСР Ирина Соколова и Михаил Боярский открыли в четверг, в День Санкт-Петербурга, именные звезды на Пионерской площади рядом с ТЮЗом имени Александра Брянцева.

"Самое потрясающее чудо - это человеческая память, и я считаю, что ТЮЗу надо дать большую звезду за эту традицию, за все то, что здесь происходит, происходило и будет происходить. Спасибо городу и правительству города за то, что мы сообща эту память сохраняем", - сказала на церемонии Ирина Соколова.

Накануне ей вручили премию правительства города "за выдающиеся заслуги в области театрального искусства".

"Для меня так приятно будет, когда мои внуки, которые еще читать не умеют, придут сюда и увидят, что тут был дед. И их поведут в замечательный театр, где они будут учиться азам чувств. Я верю в то, что воспитание наших детей пройдет через самое прекрасное, через общение с театром", - отметил Михаил Боярский.

Это была четвертая церемония закладки звезд в честь выдающихся мастеров искусств города. Ранее свои звезды на Пионерской площади открыли народные артисты СССР актеры Алиса Фрейндлих и Олег Басилашвили, певица Ирина Богачеваи дирижер Юрий Темирканов, народные артисты России режиссер Лев Додин и хореограф Борис Эйфман.

Церемония предшествовала открытию в ТЮЗе международного фестиваля "Радуга", где был показан театрализованный концерт Эмир Кустурица & The No Smoking Orchestа.