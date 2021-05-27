Горнолыжный курорт "Эльбрус" продлевает сезон катания на первый месяц лета

НАЛЬЧИК, 27 мая. /ТАСС/. Горнолыжный сезон на курорте "Эльбрус" продлили на весь июнь, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе АО "Курорты Северного Кавказа" (КСК).

"Горнолыжный сезон на Эльбрусе переходит из весны в лето. Снег, лежащий выше отметки 3 455 м, позволяет готовить хорошие трассы со станции "Гара-Баши" до станции "Мир". Зона ниже станции "Мир" будет закрыта для катания с 31 мая, курорт уже не может гарантировать там безопасный и комфортный спуск", - говорится в сообщении.

Горнолыжный сезон на Эльбрусе длится уже больше 200 дней, с 7 ноября.

"Это лишний раз подчеркивает, что Эльбрус имеет все шансы стать базовым курортом для катания на горных лыжах и сноуборде в России. Предыдущий длинный сезон был в 2017 году, тогда катание закончилось 12 июля. Мы целей побить этот рекорд не ставим, нам важна безопасность гостей, так что будем смотреть по погоде, пока сезон продлен на весь первый летний месяц", - прокомментировал гендиректор КСК Хасан Тимижев.

Ежегодно летом на высочайшей горе Европы тренируются спортсмены, в июне проходят горнолыжные соревнования на леднике. Ски-пассы для обычных туристов перестают продаваться после майских праздников, и курорт переходит на летний режим работы. В июне 2021 года можно будет купить и спортивный ски-пасс, и туристический билет на один подъем и один спуск.