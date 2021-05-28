Треть опрошенных жителей Ленобласти недовольна экологией из-за загрязнения водоемов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 мая. /ТАСС/. Около трети жителей Ленинградской области назвали загрязнение водоемов, пыль на дорогах и стихийные свалки основными причинами недовольства экологической ситуацией в регионе. Такие результаты получили ученые Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) по итогам соцопроса в регионе, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе вуза.

"Основными причинами недовольства людей состоянием окружающей среды в их населенных пунктах являются загрязнение воды в водоемах (37,6%), а также грязь, пыль, мусор на газонах и дорогах (36,5%). Важным фактором беспокойства также являются стихийные несанкционированные свалки (31,2%)", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что при этом жители региона готовы брать на себя ответственность за экологические проблемы. Так, среди основных факторов, негативно влияющих на экологию Ленинградской области, участники опроса называют не техногенные факторы, а те, что связаны с поведением человека: безответственное и неуважительное поведение людей на природе (67,7%), нелегальные свалки (59,1%), бытовые отходы жителей (42,9%).

"Население области критически оценивает уровень экологической культуры жителей своего региона и россиян в целом, считая, что не только молодежь, но и взрослое население нуждается в экологическом просвещении, развитии экологической грамотности и культуры. При этом свое личное отношение к природе характеризуют исключительно как "осторожное, бережное, предусмотрительное", что отчасти можно объяснить эффектом ориентации респондентов на "социально одобряемые" ответы", - отметил собеседник агентства.

Как пояснили в пресс-службе, об этом свидетельствует заявленная жителями региона готовность вывозить отработанные батарейки только в специальные места сбора, если они появятся в районе их проживания, так сказали 93,2% респондентов (по отдельно взятому Кингисеппскому району - 90,4%). Однако, несмотря на такие ответы, большая часть населения области сегодня избавляется от использованных батареек и аккумуляторов, выбрасывая их в общий мусорный контейнер (по Ленобласти - 56,5%, по Кингисеппскому району - 54,3%).

Для повышения уровня экологической культуры население Ленинградской области считает необходимым, в первую очередь, увеличить число специальных экологических программ на телевидении и радио. Также в тройку наиболее эффективных направлений входит организация эколого-просветительских мероприятий для широкой общественности, в том числе в местах отдыха людей на природе, установка информационных конструкций (щитов, аншлагов) в местах отдыха людей на природе.

Методика исследования

Исследование охватило 1 882 жителя Ленинградской области в целом и еще отдельно 1 тыс. жителей Кингисеппского района для просмотра результатов опроса в отдельно взятом районе. Результаты исследования дают возможность сделать выводы о значимости вопросов экологии, о социальном запросе на дополнительное экопросвещение и инфраструктуру, позволяющую снизить воздействие человека на среду обитания, о готовности граждан принимать ответственность на себя и менять собственные повседневные практики.