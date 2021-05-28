Британский регулятор одобрил применение вакцины от коронавируса Janssen

ЛОНДОН, 28 мая. /ТАСС/. Однокомпонентная вакцина от коронавируса компании Janssen - подразделения американской фирмы Johnson & Johnson - получила одобрение на использование в Великобритании. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении Агентства по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения (MHRA) Соединенного Королевства.

Вакцина Janssen станет четвертым препаратом, который будут использовать в Великобритании. В настоящий момент в стране делают уколы препаратами американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, британско-шведской AstraZeneca и американской Moderna.

"Однокомпонентной вакцине Janssen предстоит сыграть важную роль в предстоящие месяцы, когда мы удваиваем наши усилия по побуждению всех жителей к вакцинации. Кроме того, этот препарат может стать участником нашей программы по созданию бустерных доз", - заявил министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок. Также отмечается, что британские власти скорректировали условия предварительных контрактов на поставку этой вакцины: вместо изначально запланированных 30 млн доз Лондон закупит 20 млн доз данного препарата.

В сообщении MHRA уточняется, что вакцина Janssen в ходе исследований показала общую эффективность 67%. Регулятор добавил, что этот показатель составляет 85% при предотвращении серьезного течения COVID-19 или госпитализации. Комментируя информацию о повышении риска образования тромбов у пациентов после использования препарата Janssen, MHRA заявило, что "подобные случаи наблюдаются очень редко".

Программа вакцинации

Кампания по вакцинации населения началась в Великобритании с 8 декабря после одобрения MHRA применения вакцины Pfizer. В январе в стране стали делать уколы препаратом AstraZeneca, а с середины апреля приступили к использованию препарата Moderna. К настоящему моменту первую дозу вакцины в королевстве получили уже более 38,6 млн человек (свыше 58% населения), а обе дозы - 24 млн пациентов (36% всех жителей). Британские власти ранее приняли решение увеличить интервал между введением двух доз с рекомендуемых трех недель до трех месяцев, чтобы в сжатые сроки успеть сделать прививки максимальному числу людей. Однако после вспышки индийского штамма промежуток между двумя инъекциями был сокращен до восьми недель.

В общей сложности в Великобритании умерли 127,7 тыс. человек в течение 28 дней после того, как их тесты на коронавирус показали положительные результаты. При этом в свидетельстве о смерти заболевание упоминается у 152 тыс. жителей, что является самым большим показателем в Европе. Число выявленных случаев инфицирования превысило 4,47 млн. За последние семь дней в стране в среднем в сутки регистрировали 2,5 тыс. случаев заражения и восемь летальных исходов.