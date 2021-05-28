Собянин сообщил, что ситуация с COVID-19 в Москве стабилизировалась

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Ситуация с коронавирусом в Москве стабилировалась, роста числа выявляемых случаев заражения нет. Об этом заявил в четверг мэр столицы Сергей Собянин.

"Должен сказать, что она (ситуация с коронавирусом в Москве - прим. ТАСС) стабилизировалась, у нас уже нет недельного такого роста. За прошлую неделю даже "упали" [данные] и по госпитализации, и по количеству выявленных больных. <...> Но сам уровень все равно остается достаточно высоким, поэтому надо не забывать беречься, прививаться", - сказал мэр в интервью телеканалу "Россия-1".

Коронавирусом в мире заразились около 169 млн человек, более 3,5 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 5 044 459 случаев заражения, выздоровели 4 661 234 человека, умерли 120 406. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Как сообщили журналистам в пятницу в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией, число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 3 274 против 3 105 днем ранее, до 1 170 396. В относительном выражении прирост числа заболевших, по данным штаба, составил 0,28%. За сутки в столице зарегистрировали 56 смертей из-за коронавируса, с начала пандемии - 19 940, следует из сообщения штаба.

Также за сутки в Москве выписаны по выздоровлению 2 998 пациентов. За все время выздоровели 1 055 130 человек. В настоящее время в столице болеют 95 326 человек.

В новость внесены изменения (14:53 мск) - цитата передается в новой редакции