Вход на концерт на Дворцовой площади в рамках программы ПМЭФ будет организован по QR-коду

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 мая. /ТАСС/. Вход на концерт "От классики до рока" на Дворцовой площади, который пройдет 3 июня в рамках культурной программы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), будет осуществляться по QR-коду. Об этом сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе городского комитета по культуре.

"Концерт пройдет в строгом соответствии с правилами безопасности и требованиями Роспотребнадзора. Вход бесплатный по QR-коду", - рассказали в комитете, добавив, что получить код можно в соответствующем разделе на сайте spb.kassir.ru.

На Дворцовой площади в этот день выступят лидер группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина и симфонический оркестр театра Петруцелли из итальянского города Бари. Концерт состоится в рамках фестиваля культуры "Петербургские сезоны", объединившего мероприятия культурной программы Петербургского международного экономического форума, и будет посвящен медикам и волонтерам. "Совместное выступление итальянских и российских артистов станет символом дружбы между нашими странами и сотрудничества в борьбе с COVID -19", - отметили в комитете.

Петербургский международный экономический форум состоится 2-5 июня, он пройдет очно с соблюдением всех мер эпидемической безопасности. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". Запланировано проведение более 100 дискуссий.