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В МВД заявили, что почти 2 млн россиян употребляют наркотики

За последние пять лет это число сократилось, отметили в ведомстве
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Число употребляющих наркотики в России сократилось за последние пять лет, в настоящее время их 1,9 млн человек, сообщил заместитель начальника управления Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России Вячеслав Батурин на онлайн-лектории для школьников.

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"Данные соцопросов показывают, что в проблему употребления запрещенных веществ втянуто чуть больше 1% населения страны. Это порядка 2 млн человек, а если быть точнее, 1,9 млн. Единственное, что радует, что данные цифры на протяжении пяти лет сокращаются", - сказал Батурин.

В качестве примера он привел сокращение в прошлом году числа несовершеннолетних наркопотребителей на 15%.

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