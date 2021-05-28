Путин предложил Лукашенко искупаться в море

СОЧИ, 28 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин предложил своему белорусскому коллеге Александру Лукашенко искупаться в море, которое в Сочи, как отметил российский лидер, становится все теплее и теплее.

"Погода в Сочи хорошая, как вы видите, можем искупаться", - сказал Путин в пятницу во время протокольной части беседы с президентом Белоруссии. "С удовольствием", - ответил Лукашенко. Президент РФ подчеркнул, что "море становится все теплее и теплее", и выразил уверенность, что эта часть времяпрепровождения "тоже будет способствовать достижению результатов" встречи.

Лукашенко поблагодарил своего коллегу "за человеческое приглашение именно в пятницу, чтобы, действительно, в выходные дни можно было и в море окунуться".