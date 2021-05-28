{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Роскомнадзор предупредил "Канал Disney" о недопустимости вредного для детей контента

В надзорном ведомстве уточнили, что компания Disney выпустила короткометражный анимационный фильм Out, в котором главный герой имеет нетрадиционную сексуальную ориентацию

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Роскомнадзор направил профилактическое письмо в адрес телеканала "Канал Disney" о недопустимости распространения вредного для детей контента. Об этом в пятницу сообщается на сайте службы.

"В письме отмечается, что российским законодательством подобная информация, отрицающая семейные ценности и пропагандирующая нетрадиционные сексуальные отношения, запрещена для распространения среди детей (ст. 5 федерального закона от 29.12.2010 № 436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию")", - говорится в сообщении.

В надзорном ведомстве уточнили, что компания Disney выпустила короткометражный анимационный фильм Out ("Выход"), в котором главный герой имеет нетрадиционную сексуальную ориентацию. Там напомнили, что пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних с применением средств массовой информации является административным правонарушением.

"Роскомнадзор рекомендовал представителям телеканала строго соблюдать законы Российской Федерации и не допускать распространения информации, способной причинить вред здоровью и развитию детей", - говорится в сообщении.

Теги
Россия
Пандемия COVID-19
Минздрав опроверг невозможность исследования комбинации вакцин AstraZeneca и "Спутник V"
Решение будет принято после предоставления заявителем запрошенной документации, сообщили в пресс-службе ведомства
Минздрав опроверг невозможность исследования комбинации вакцин AstraZeneca и "Спутник V"
Читать полностью