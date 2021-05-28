Минздрав опроверг невозможность исследования комбинации вакцин AstraZeneca и "Спутник V"

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Минздрав РФ опроверг информацию о невозможности проведения клинических исследований комбинации российской вакцины против коронавируса "Спутник V" и препарата британско-шведской компании AstraZeneca. Решение будет принято после предоставления заявителем запрошенной документации, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе Минздрава.

Ранее газета "Фармацевтический вестник со ссылкой на Комитет по этике Минздрава сообщила, что он выдал отрицательное заключение на комбинированное исследование вакцин.

"Опубликованное ранее заключение Совета по этике подготовлено в связи с отсутствием в заявлении на проведение клинического исследования ряда документов и данных, необходимых для оценки этических и клинических аспектов исследования, а также для характеристики эффективности и безопасности исследуемых препаратов, - говорится в сообщении. - Решение о возможности проведения указанного клинического исследования будет принято Минздравом России на основании заключений экспертной организации и Совета по этике в установленном порядке после представления заявителем запрошенной ранее документации".