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Пандемия COVID-19
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Минздрав опроверг невозможность исследования комбинации вакцин AstraZeneca и "Спутник V"

Решение будет принято после предоставления заявителем запрошенной документации, сообщили в пресс-службе ведомства
© Виталий Невар/ТАСС

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Минздрав РФ опроверг информацию о невозможности проведения клинических исследований комбинации российской вакцины против коронавируса "Спутник V" и препарата британско-шведской компании AstraZeneca. Решение будет принято после предоставления заявителем запрошенной документации, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе Минздрава.

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Ранее газета "Фармацевтический вестник со ссылкой на Комитет по этике Минздрава сообщила, что он выдал отрицательное заключение на комбинированное исследование вакцин.

"Опубликованное ранее заключение Совета по этике подготовлено в связи с отсутствием в заявлении на проведение клинического исследования ряда документов и данных, необходимых для оценки этических и клинических аспектов исследования, а также для характеристики эффективности и безопасности исследуемых препаратов, - говорится в сообщении. - Решение о возможности проведения указанного клинического исследования будет принято Минздравом России на основании заключений экспертной организации и Совета по этике в установленном порядке после представления заявителем запрошенной ранее документации".

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