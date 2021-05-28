Победители конкурса "Лидеры России" представили 24 социальных проекта в Москве

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Презентация 24 социальных проектов победителей конкурса "Лидеры России", в числе которых предложения по работе с молодежью, развитию медицины, образования и цифровизации, прошла на площадке Общественной палаты (ОП) РФ. Предложения акселератора "Эльбрус" президентской платформы "Россия - страна возможностей" были представлены для дальнейшего поиска партнеров и инвесторов.

"Мы собрали в конце августа, сентябре 62 заявки, 4 месяца шел предакселератор, по итогам мы отобрали в акселератор 31 проект, из них 24 сегодня будут представлены", - сказала член исполкома клуба "Эльбрус" Евгения Дмитриева.

Один из таких проектов "IT-маршрутизатор скорой медицинской помощи" направлен на снижение смертности от инфаркта миокарда на 80% за счет сокращения времени доставки пациента в стационар. "К сожалению, в настоящее время в России более 80% пациентов с инфарктом попадают в стационар в сроки более двух часов", - сказал основатель проекта Богдан Олейник.

Программный продукт, который позволит определить оптимальный маршрут эвакуации на основе анализа данных реальной дорожной ситуации без учета границ регионов, уже был протестирован в Калужской области. "По результатам пилота нам удалось более половины региона области перевести в зеленую зону двухчасовой доступности, сократить среднее время эвакуации пациента по области на 11 минут, а среднее время эвакуации на неоптимальных маршрутах - на 28 минут", - добавил Олейник.

На презентации также обсуждалась тема вовлечения людей в жизнь регионов и работу над достижением национальных целей. Так, проект "Образ будущего" дает возможность людям в рамках интерактивной игры узнать о нацпроектах, реализуемых в России и самим спроектировать город или район. Проект был запущен в Нижегородской области для старшеклассников и учащихся колледжей. "Они видят, что это возможность для вовлечения молодежи именно в такое неравнодушное взаимодействие с властью по тому, как нужно благоустраивать, и что делать самим молодым ребятам в своем районе и городе", - сказал победитель конкурса "Лидеры России - 2020" Иван Ефремов.

Проект "Доброметры", направленный на продвижение активного образа жизни, представил его инициатор Олег Лебедев. Идея заключается в том, что человек, занимаясь любимым видом спорта, набирает километры, которые потом конвертируются в рубли и направляются на поддержку детских спортивных школ и секций в малых населенных пунктах и регионах. На сегодняшний день уже оказана помощь четырем спортшколам в таких регионах, как Амурская область, Кабардино-Балкария, Адыгея. "У нас есть одна уникальная особенность - в нашей механике мы соединяем спорт и благотворительность, и в этом наше конкретное преимущество", - сказал Лебедев, пояснив, что в сентябре планируется запуск мобильного приложения.

О конкурсе и клубе "Эльбрус"

Конкурс "Лидеры России" - флагманский проект платформы "Россия - страна возможностей", которая была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Платформа объединяет образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы "Россия - страна возможностей" была создана одноименная автономная некоммерческая организация.

Клуб "Эльбрус" - это сообщество победителей конкурса управленцев "Лидеров России". О нем было объявлено в 2018 году во время восхождения победителей первого конкурса на одноименную гору.