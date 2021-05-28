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Пандемия COVID-19

Белый дом прояснил высказывания главы МВБ США о паспорте вакцинации от COVID-19

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что "не будет ни федеральной базы данных вакцинированных, ни федерального мандата, требующего, чтобы все получали единую справку о вакцинации"

ВАШИНГТОН, 28 мая. /ТАСС/. Белый дом прояснил высказывания министра внутренней безопасности (МВБ) США Алехандро Майоркаса о тщательном изучении идеи введения в стране паспорта вакцинации от нового коронавируса и вызываемого им заболевания COVID-19.

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"Мы не меняли свою позицию на этот счет. Не будет ни федеральной базы данных вакцинированных, ни федерального мандата, требующего, чтобы все получали единую справку о вакцинации", - отметила в пятницу в беседе с журналистами заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Правительство США понимает, что другие страны имеют или могут иметь требования, касающиеся въезда иностранцев [и наличия у них документов о вакцинации от нового коронавируса]. Мы будем за таким следить и помогать всем путешественникам из США выполнять эти [требования], но не будет федерального мандата, требующего от кого бы то ни было получать единую справку о вакцинации", - подчеркнула представитель Белого дома.

Она рекомендовала обращаться за дальнейшими комментариями непосредственно к Майоркасу. Последний в эфире телекомпании ABC ответил на вопрос о возможности введения в США паспорта вакцинации. "Мы очень внимательно рассматриваем это", - заявил глава МВБ США.

Однако позднее в МВБ уточнили, что речь идет только об оказании американцам содействия при поездках за рубеж. Майоркас имел в виду стремление властей США обеспечить согражданам возможность "легко удовлетворять ожидающиеся требования въезда в любое другое государство", утверждали в пресс-службе министерства.

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СШАПандемия COVID-19
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