В столице Словении прошла массовая антиправительственная демонстрация

ЛЮБЛЯНА, 28 мая. /ТАСС/. Более 20 тыс. человек прошли маршем по центральной части Любляны в пятницу вечером в ходе акции в поддержку отставки правительства Словении и проведения досрочных парламентских выборов. Как сообщает корреспондент ТАСС с места события, собравшиеся перекрыли движение на близлежащих к правительственному кварталу улицах и выкрикивали антиправительственные лозунги.

Акцию поддержали некоторые профсоюзы и объединения студентов. Полиция не проводила задержаний участников акции. Правоохранители только перекрыли движение на улицах, прилегающих к зданию национального парламента, и оградили площадь Республики, расположенную у входа в Государственное собрание Словении. После завершения шествия протестующие покинули центр города.

Демонстрация продолжает серию антиправительственных митингов, которые проводятся каждую пятницу с начала мая 2020 года вплоть до повторного введения режима эпидемии на территории Словении в октябре прошлого года.

Протестующие обвиняют власти в махинациях при закупках защитного снаряжения в период пандемии и оказании давления на ведущие СМИ республики, требуя отставки действующего кабинета министров. Требования митингующих поддерживают некоторые оппозиционные парламентские партии, в том числе "Левые", "Список Марьяна Шареца" и "Социальные демократы".