Германия готова выделить ЮАР до €50 млн для производства вакцин от коронавируса

БЕРЛИН, 28 мая. /ТАСС/. Германия готова оказать финансовую помощь Южно-Африканской Республике для создания собственного производства вакцины от коронавируса, которая может быть использована на Африканском континенте. Об этом в пятницу сообщило агентство DPA со ссылкой на министра здравоохранения ФРГ Йенса Шпана.

В ходе визита в Преторию глава Минздрава пояснил, что на эти цели правительство Германии готово выделить до €50 млн. В настоящее время, как пишет DPA, Африка импортирует порядка 99% вакцин от коронавируса. В связи с этим общей задачей Европейского союза является поддержка необходимой передачи технологий. Германские разработчики препаратов, как заметил Шпан, желают сотрудничать с другими производителями в мире. "Мы хотели бы поддержать вас в этом", - подчеркнул министр.

Ранее в пятницу президент ЮАР Сирил Рамапоса на совместной пресс-конференции в Претории с прибывшим в страну с визитом президентом Франции Эмманюэлем Макроном сообщил, что Южно-Африканская Республика добивается приостановки действия патентов на производство вакцин и лекарств от коронавируса на период нынешней пандемии. Рамапоса отметил, что на текущий день в странах Африки было сделано менее 2% прививок от общего объема использованных в мире вакцин. По словам президента ЮАР, страны Африки должны получить возможность производить у себя вакцины от коронавируса.

21 мая глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, выступая на Глобальном саммите по здравоохранению, заверила, что Европейский союз намерен развивать производство вакцин от коронавируса на Африканском континенте. Это, по ее мнению, предполагает инвестиции в размере €1 млрд. До этого глава ЕК объявила о намерении передать по меньшей мере 100 млн доз странам с низким и средним доходом до конца 2021 года.