В Крыму проведут экологическую экспертизу для подтверждения ущерба от украинской блокады

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая. /ТАСС/. Комплексная экологическая экспертиза, призванная подтвердить размер ущерба от действий Киева по установлению блокады Крыма, будет проведена на территории полуострова. Как сообщил ТАСС председатель комитета Государственного совета Республики Крым по законодательству Сергей Трофимов, решение о проведении экспертизы примет СК России.

Ранее в Госсовете Крыма сообщали о планах подать иски по пяти блокадам, устроенным Крыму Украиной: энергетической, водной, транспортной, продовольственной и банковской.

"На данном этапе принимается решение о назначении комплексной экологической экспертизы относительно ущерба экологии республики. Соответствующее решение будет принято СК России. Экспертиза будет назначена либо в рамках доследственной проверки, либо в рамках уголовного дела", - сказал собеседник агентства.

По словам Трофимова, в Крыму продолжается работа по документальному подтверждению размера ущерба, который был определен властями полуострова.

Как сообщали в Госсовете Крыма ранее, только от водной блокады уже документально подтвержден ущерб на 1,5 трлн рублей. Кроме того, в ФСБ России и СК направлены материалы, на основании которых, как рассчитывают в Крыму, к ответственности будут привлечены конкретные лица - те, кто подстрекал к организации блокад и участвовал в этом. Рабочая группа просит возбудить уголовное дело против 12 граждан Украины, в их числе два бывших президента этой страны.

О блокаде

Украина в мае 2014 года в одностороннем порядке перекрыла воду из Херсонской области, поступавшую по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей Крыма. Сейчас жители и предприятия региона получают воду из местных источников. Правительство РФ направит более 48 млрд рублей до 2024 года на решение проблемы дефицита воды в Крыму. Комплексный план, подготовленный по поручению президента Владимира Путина, должен обеспечить дополнительную подачу воды в объеме не менее 310 тыс. кубометров в сутки.

Кроме того, в ноябре 2015 года были полностью прекращены поставки электроэнергии на полуостров из соседнего государства. В Крыму до мая 2016 года действовал режим ЧС, применяли веерные отключения потребителей.