Сочинские пляжи наградили 33 экознаками "Голубой флаг"

СОЧИ, 29 мая. /ТАСС/. Пляжи Сочи получили международную награду "Голубой флаг", экологическим знаком отмечены 33 пляжные территории, передает корреспондент ТАСС с церемонии вручения награды.

"Международные эксперты, которые оценивают экологичность, безопасность, инфраструктуру, доступность пляжей, сегодня выбирают Сочи. И 33 наши пляжа получают "Голубые флаги", это гордость и визитная карточка наших пляжей", - сказал глава Сочи Алексей Копайгородский.

Первыми награду получили пляжи "Ривьера" и "Маяк", церемония прошла на обновленной после второго этапа реконструкции набережной пляжа "Ривьера". Всего в России награду получили 35 пляжей, 33 из них - сочинские.

Международный экологический знак "Голубой флаг" говорит о безопасности и комфорте пляжа для посетителей. Ее могут получить только те пляжи, где чистый берег и прибрежные воды, есть качественная инфраструктура и обеспечена доступность для маломобильных граждан. Решение о присвоении сочинским пляжам награды принималось в Копенгагене. Знак отличия присваивается на один сезон.

"В этом сезоне сотрудники Роспотребнадзора взяли в Сочи более 70 проб: все показатели соответствуют гигиеническим нормативам. До конца года будет проведено еще около 5 000 исследований", - сообщили журналистам в пресс-службе администрации города.

Сертификат качества для пляжей был утвержден во Франции в 1987 году. Он считается самой престижной наградой, присуждаемой этим объектам. Голубой флаг как знак качества утвержден Фондом экологического образования. Целью программы "Голубой флаг" является способствование улучшению экологии прибрежных зон.