МВД обновило правила выдачи загранпаспортов

Крупное нововведение коснулось граждан России, живущих за рубежом. "Если срок действия паспорта или паспорта, содержащего электронный носитель информации, истек, гражданину необходимо получить паспорт гражданина РФ, удостоверяющий личность гражданина РФ на территории РФ, и предоставить его в качестве документа, удостоверяющего личность", - говорится в документе.

Гражданам РФ, живущим в России, для оформления загранпаспорта необходимы: заявление в двух экземплярах, документ, удостоверяющий личность, сведения о смене фамилии, если это делалось больше одного раза, сведения о работе за 10 лет, данные о детях до 14 лет, для мужчин - военный билет.

Оформить загранпаспорт по-прежнему можно в МФЦ или через портал Госуслуги. Сроки выдачи, пошлины, основания для отказа и процедура его обжалования не изменились.