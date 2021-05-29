В Южной Сибири нашли приемные семьи для рожденных в Москве редких соколов

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. В Южной Сибири нашли дикие приемные семьи для птенцов редкого алтайского сокола-балобана из московского питомника "Витасфера". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Всемирного фонда дикой природы (WWF) России.

"Экспедиция орнитологов и волонтеров Российской сети изучения и охраны пернатых хищников при поддержке WWF России и фонда "Мир Вокруг Тебя" прибыла на место будущей высадки птенцов сокола-балобана для восстановления популяции этих исчезающих птиц. Сейчас специалисты нашли первые гнезда диких пар балобанов, у которых в этом году вывелись птенцы. Именно в эти гнезда орнитологи высадят балобанят в возрасте 20-30 дней, вылупившихся в питомнике. Дикие птицы выкормят "приемышей", как родных птенцов и научат выживать на воле", - говорится в сообщении.

Планируется подселить 10 птенцов в гнезда диких пар балобанов. В одно гнездо можно подсаживать от одного до четырех птенцов в зависимости от семьи. При этом приемных родителей птенцов орнитологи снабжают мясом, рассказал старший координатор проектов представительства WWF России в Алтае-Саянском экорегионе Александр Карнаухов.

Программа восстановления алтайского балобана - сокола особой темной окраски - проводится с 2017 года. По оценкам орнитологов, за последние 20 лет численность вида сократилась вдвое: в России обитает не более 1 200 гнездящихся пар. Только в России на границе республик Алтай и Тува обитают уникальные балобаны темной окраски, практически полностью уничтоженные браконьерами. Основная причина сокращения популяции -- нелегальный отлов с целью контрабанды преимущественно в арабские страны, где популярна соколиная охота.-