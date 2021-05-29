В Румынии заявили о достижении коллективного иммунитета к COVID-19

БУХАРЕСТ, 29 мая. /ТАСС/. Румыния достигла коллективного иммунитета к коронавирусу. Такое предположение высказал в субботу глава Национального комитета по вакцинации военный врач Валериу Георгицэ, основываясь на данных о числе румын, которые сделали прививку или переболели вызываемым коронавирусом заболеванием.

"В настоящий момент на национальном уровне, вероятно, у нас есть коллективный, групповой иммунитет, полученный как в результате вакцинации, так и натурального перенесения болезни, то есть 30-35%, даже до 50% [вакцинированных и переболевших], - приводит его слова агентство Agerpres. - Поэтому Румыния находится сегодня в благоприятной ситуации с заболеваемостью на национальном уровне ниже 0,5%. Это наилучший показатель до настоящего времени".

Кампания по вакцинации в Румынии продолжается уже больше пяти месяцев, отметил Георгицэ. Прививку по крайней мере одной дозой сделали почти 4,3 млн человек, что означает 840-850 тыс. граждан ежемесячно.

По последним данным группы стратегических коммуникаций, созданной в Румынии для мониторинга ситуации с распространением инфекции, за прошедшие 24 часа в стране коронавирусом заразились 265 человек, умерли 73 инфицированных. Всего после начала пандемии заболели 1 077 426 человек, 1 038 539 инфицированных вылечились, 30 247 умерли. Первый случай заражения коронавирусом был зарегистрирован в стране 26 февраля 2020 года.