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В Татарстане за два месяца экологической акции вывезли более 400 тыс. кубометров отходов

В экологических мероприятиях приняли участие почти 800 тыс. человек

ТАСС, 29 мая. Итоги санитарно-экологического двухмесячника по очистке территории подведены в Татарстане, всего на полигоны вывезено более 400 тыс. кубометров отходов, высажено свыше 700 тыс. деревьев и кустарников. В экологических мероприятиях приняли участие почти 800 тыс. человек, сообщила пресс-служба президента республики.

"Всего в уборке территорий с начала двухмесячника было задействовано более 21 тыс. единиц техники, на полигоны вывезено более 400 тыс. кубометров отходов, посажено более 700 тыс. деревьев и кустарников, приведены в порядок детские площадки, остановочные павильоны", - говорится в сообщении.

Муниципалитеты, природоохранные службы, профильные министерства и ведомства, предприятия и организации, а также неравнодушные жители в течение двух месяцев проводили экологические мероприятия, всего в них приняли участие почти 800 тыс. человек. Также в ходе надзорных мероприятий было выявлено более 3,8 тыс. несанкционированных свалок, большинство из которых были устранены. Кроме того, в регионе запланировано более 1 тыс. мероприятия по очистке берегов водоемов, на данный момент в порядок приведены 236 км береговых территорий.

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